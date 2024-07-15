Kirayı IBAN’a yatıranlar başını taşlara vuracak. Korkulan oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Kirayı IBAN’a yatıranlar başını taşlara vuracak. Korkulan oldu

Kiraya IBAN'a yatıranlar için kötü haber geldi. Yargıtay'dan emsal karar çıktı. Detaylar haberde...

Son Haberler
Almanya'da Merih Demiral kararı! Yılların geleneğini yasakladılar Gündem
Almanya'da Merih Demiral kararı! Yılların geleneğini yasakladılar
Ünlü milyarder harekete geçti Spor
Ünlü milyarder harekete geçti
Fırtınada düşen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu Yaşam
Fırtınada düşen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Trump'ı kulağından vuran kurşun havada görüntülendi Gündem
Trump'ı kulağından vuran kurşun havada görüntülendi
Plajda silahlı saldırı: 2 yaralı Gündem
Plajda silahlı saldırı: 2 yaralı
Çinli otomotiv devi Türkiye'den çekildi Otomotiv
Çinli otomotiv devi Türkiye'den çekildi