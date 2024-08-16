Kirayı IBAN'la böyle ödeyen kiracı anında evden çıkartılacak. Uyanık ev sahipleri harekete geçti

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Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar gün geçtikçe artış gösteriyor. Kira bedelindeki değişiklikler, bakım sorumlulukları ve depozito bilgileri gibi konular sık ​​sık tartışmaya yol açıyor. Kiracılar, artan kira bedellerinin adil olmaması ve bakım masraflarının kendilerine ait olmasını eleştirirken, ev sahipleri ise kira ödemelerindeki aksaklıklar ve mülk zararları nedeniyle şikâyette bulunuyor.

Ev sahibi ve kiracı anlaşmazlıklarına yeni bir tanesi daha eklendi. Yargıtay, kira bedelini IBAN aracılığıyla ödeyenlere yönelik önemli bir karar aldı. Emsal niteliğindeki bu karara göre, kiracılar kira ödemelerinde belirli kurallara uymak zorundalar. Kirayı IBAN yoluyla ödeyenler aman dikkat! Kirayı IBAN’la böyle ödeyen kiracılar anında evden çıkartılabilecek. Yargıtay'ın kararını duyan uyanık ev sahipleri ise tahliye için hemen harekete geçti.