Kiraz ağaçları çiçek açtı

Kaynak: İHA
Kiraz ağaçları çiçek açtı

Aydın’ın turistik ilçesi Kuşadası’na bağlı Kirazlı Mahallesi'nde kiraz ağaçları çiçek açarken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki doğasıyla ünlü Kirazlı Mahallesi’nde kiraz ağaçları çiçek açtı. Baharın gelişiyle birlikte beyaza bürünen ağaçlar, adeta kartpostallık manzaralar oluşturdu.

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Doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken bu eşsiz görüntü, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de dikkatini çekiyor. Özellikle hafta sonları Kirazlı Mahallesi’nde yoğunluk yaşanıyor. Kirazlı Mahallesi sakinleri, ağaçların çiçek açmasıyla birlikte köyün daha da canlandığını ifade ederek, "Her yıl bu dönemi sabırsızlıkla bekliyoruz.

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Bahar sadece doğaya değil, ruhumuza da geliyor" dediler. Mahalle sakinlerinden Emel Uluçay ise mevsim geçişlerinin etkilerine dikkat çekerek, "Havalar değişik seyrediyor. Gündüz yazı, geceleri ise adeta kışı yaşıyoruz. Ama yine de çiçeklerin açması içimizi ısıtıyor" diye konuştu. Kiraz çiçeklerinin açmasıyla birlikte bölgeye düzenlenen doğa yürüyüşleri, fotoğraf turları ve köy kahvaltılarına olan ilgi de arttı.

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