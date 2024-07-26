Kiraz bahçelerini farelerden kürekle koruyorlar

Kaynak: İHA
Kiraz bahçelerini farelerden kürekle koruyorlar

Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde kiraz bahçelerini fareler istila etti. Köylüler, sopalı ve kürekli nöbet tutarak farelerle mücadele ediyor.

Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde bulunan kiraz bahçeleri, farelerin istilasına uğradı. Bu duruma karşı çözüm arayan köylüler, sopalı ve kürekli nöbet tutarak farelerle mücadele etmeye başladı. Çektiği görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan Hüseyin Selçuk, fare avını ve köylülerin tedirginliğini gözler önüne serdi. Hüseyin Selçuk, sosyal medyada paylaştığı videoda, “İki amcamızla ellerimizle sopa ve kürekle adeta fare avı yaptık. Önümüzdeki sezon için tedirginiz” diyerek, köylülerin yaşadığı sıkıntıyı dile getirdi.

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