Kiraz doğal ağrı kesici…

Editör: Erkavim Yıldırım

Kiraz, safra kesesi taşının dökülmesine katkıda bulunuyor. Kirazla zenginleştirilmiş diyetle beslenenlerde karın bölgesi yağlanmaları etkisini daha az gösteriyor. Kiraz, uzun vadede kişide diyabet görülme riskini de azaltıyor. A vitamini kaynağı karoten içeren kiraz, aynı zamanda gözlerin de dostu.

Yapısında bolca fosfor bulunduran bu meyve, sinirlerin kuvvetlenmesini dolayısıyla sakinleşmenizi de sağlar. Vücuttaki ağrıların dindirilmesine yardımcı olan antosiyanin içeriği, kalp ve damar hastalıkları riskini de azaltıyor.

Kiraz, iyi bir antioksidan kaynağı aynı zamanda. İçeriğindeki antioksidan ve antiinflamatuar özellik, adeta bir iltihap karşıtı ilaç gibi davranmasını sağlıyor, egzersiz ve spordan kaynaklanan kas ağrı ve problemlerini engellemeye yardım ediyor. Eklem iltihabı olanlar için de faydalı olabiliyor.

MENOPOZ İÇİN FAYDALI, ALZHEİMER ÖNLÜYOR

Hoş tadı ve susuzluk giderici özelliği ile de gönülleri fetheden kiraz, menopoz dönemindeki kadınlar için de faydalı. Kiraz suyunun cilde iyi geldiği, kırışıklıkları azalttığı da iddia ediliyor. Varisler için de suyundan faydalanılabiliyor. Kiraz içeriğindeki beta karotenin doku ve organ yapısında olumlu etkileri olduğu, kanserin önlenmesinde önemli bir rol üstlendiği de söylenmekte. Kiraz, beyin fonksiyonlarını geliştirip Alzheimer hastalığına yakalanma riskini de azaltıyor…

UYKU PROBLEMLERİ SONA ERİYOR!

Uykusuzluk problemi olanlar için de vazgeçilmez bir meyve olmaya aday olan kiraz, içeriğindeki yüksek dozda melatoninden dolayı düzenli tüketildiğinde uykuya dalmayı kolaylaştırıyor ve uyku saatlerini düzenliyor.

2010 yılında New York Rochester üniversitesi’nde uyku problemi çekenler arasında yapılan bir deneyde; sabah ve akşamları birer bardak tatlandırılmamış, doğal kiraz suyu içenlerin diğer doğal meyve suyu içenlere göre zamanla uykuya hem daha rahat geçebildikleri hem de daha derin uyuyabildikleri gözlemlenmiş. Kiraz suyunun diğer bir yandan damarları güçlendirdiği ve romatizmaya iyi geldiği de uzmanların görüşlerinde yer buluyor.

SAPI DA YARARLI

Kiraz sapı, idrar artırıcı bir özelliğe sahip, ayrıca potasyum bakımından zengin ve vücuttaki potasyum dengesinin bozulmasını önleyebiliyor. ödem söktürme konusunda da faydaları yok değil. Kiraz sapını çayını yaparak tüketebilirsiniz. Bunun için bir bardak Kaynar suyun içine bir tutam kiraz sapını ekleyip 10 dakika kadar bekleyin. Demlendikten sonra afiyetle içebilirsiniz.