Malatya’nın yöresel lezzetlerinden biri olan kiraz yaprağı sarması MasterChef All Star’ın dün akşamki bölümünde ekranlara geldi. Kiraz yaprağı sarması tarifini sizler için derledik. Peki, kiraz yaprağı sarması nasıl yapılır? Kiraz yaprağı sarması tarifinin malzemeleri neler?

İşte kiraz yaprağı sarması tarifi…

KİRAZ YAPRAĞI SARMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- Kiraz yaprağı

- 1 su bardağı ince bulgur

- 1 su bardağı bulgur

- Biraz tuz

- 1 yemek kaşığı un

KİRAZ YAPRAĞI SARMASI NASIL YAPILIR?

Kiraz yaprağı sarması tarifi için yapraklar önemli. Eğer yapraklar sertse yumuşaması için sıcak suda biraz bekletin.

Bulgurların üzerine kısırdaki gibi sıcak su dökerek yumuşayana kadar bekletin. Bulgur suyunu çekince un ve tuzu ilave ederek yoğurun. Yumuşak bir harç olması gerekiyor.

Kiraz yapraklarını damarlı kısmı üste gelecek şekilde düz bir zemine yayın. Bulgurlu harçtan nohut kadar yerleştirin ve Somer Şefin dediği gibi sıkıca sarın. Bulgur şişeceği için harçtan az koymanız önemli.

Sarmaları tencereye yerleştirin ve üzerine düz bir tabak koyun. Tencereye sarmaların üzerine gelecek kadar soğuk su ekleyin ve pişmeye bırakın.