Kiraz yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek

ABD'nin Türk asıllı meşhur hekimi Dr. Mehmet Öz kiraz hakkında "Kiraz, içerdiği melatonin sayesinde uyku düzenini iyileştirmeye yardımcı olur. Her gün bir avuç kiraz tüketmek, daha iyi bir uyku için doğal bir yoldur" diyor.