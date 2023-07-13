Kiraz zayıflatır mı?

Editör: Erkavim Yıldırım

Uzmanlar, serbest zararlı radikalleri önleyen en önemli antioksidanlardan biri olan kirazın kanseri önleyici özelliğinin de olduğunu belirtiyor. Peki, kiraz diyeti ile zayıflamak mümkün mü?

Uzmanlar, serbest zararlı radikalleri önleyen en önemli antioksidanlardan biri olan kirazın kanseri önleyici özelliğinin de olduğunu belirtiliyor. Serbest radikaller diğer sağlıklı hücrelere zarar veren kararsız değişkenlerdir. Kiraz, serbest radikaller tarafından zarar görmüş hücrelerin yenilenmesine de yardımcı oluyor.

A VE C VİTAMİNİ BULUNUYOR

Kuş üzümü ve çilek gibi meyveler kadar yüksek C ve A vitamini içermese de kiraz yine de iyi bir vitamin kaynağıdır. Diğer antioksidan ve bileşenlere katkıda bulunur. Kirazda C ve A vitaminleri, bioflavonoid, ellagic asit, melatonin ve birkaç farklı bileşen bulunuyor.

100 gramı 70 kalorilik enerji veren kirazın içeriğinde bulunan birbirinden yararlı maddeler şunlar:

– 22 mg Kalsiyum

– 191 mg Potasyum

– 110 IU A vitamini

– 10 mg C vitamini

– B1, B2, B3, B6 vitaminleri

KİRAZIN YARARLARI

– Acil olarak kalp hastalıklarını önlüyor.

– Kireçlenme ve baş ağrılarını hafifletiyor.

– Fibromiyalji sendromu semptomlarını azaltıyor.

– Psikolojik ve akıl sağlığı fonksiyonlarını geliştiriyor.

– Meyvesi gibi kiraz ağacı kabuğu ateş düşürücü, çiçekleri göğüs yumuşatıcı, yaprakları ise müshil olarak kullanılıyor.

– Ürik asit düzeyini düşürerek gut hastalığına faydalıdır

– Diüretik özelliktedir (idrar söktürücüdür)

– Kabızlığı önler.

– Kanserle savaşmaya yardım ediyor.

KİRAZ DİYETİ

Kalkış

– 2 bardak ılık su

– 1 su bardağı kadar kiraz

Kahvaltı

– 100 gr Peynir

– 1 dilim ekmek

11:00

– Yarım litre su

– 1 su bardağı kadar kiraz

Öğle (13:00)

– Peynirli salata

– 1 dilim çavdar ekmeği

– Ayran

15:00

– Yarım litre su

– 1 su bardağı kadar kiraz

17:00

– Yarım litre su

– Yağsız peynirli tost

Akşam

– Zeytinyağlı 4 kaşık sebze

– 1 kase diyet yoğurt

– Salata (yağsız)

22:00

– Yarım litre su

– 2 su bardağı kadar kiraz.