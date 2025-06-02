Kirazın en güzeli seçildi: Birinci yarım altını kaptı!

Kaynak: İHA

Manisa’da düzenlenen Geleneksel Uluderbent Kiraz Festivali, renkli anlara ev sahipliği yaptı. Festival kapsamında yapılan “En Güzel Kiraz” yarışmasında 41 üretici birincilik için büyük bir mücadele verdi.

Alaşehir Belediyesi’nin düzenlediği festivalde üreticilerin kirazları; renk, şekil, sertlik, yumuşaklık, tat ve tane büyüklüğü gibi kriterlerle değerlendirildi. Jüride ziraat mühendisleri Hasan Ayhan, Ramazan Arık, Yeşim Öztürk ve Mehmet Burak Şen yer aldı.

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Yarışmada Cihat Tekbacak birincilik ödülünü alırken, Burhan Korkmaz ikinci, Ramazan Tanış ise üçüncü oldu. Birinciye yarım altın, ikinciye çeyrek altın, üçüncüye gram altın verildi. Katılımcıların hepsine ayrıca 50’şer kilogramlık ikişer çuval gübre desteği sunuldu.

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Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, konuşmasında, “Bu yıl 41 üreticimiz yarışmaya katıldı. Hepsi birbirinden güzel kirazlar getirdi. 41 kere maşallah diyorum. Çiftçimiz çalışkan, alın terini toprağa döker, bereket fışkırır. Bu yıl don 60 ilimizde zarar verdi, 30’unda ağır hasar oluştu. Bölgemiz de etkilendi. Ama üreticilerimiz yine en güzel kirazları yetiştirdi,” dedi.

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Birinci Cihat Tekbacak, “Birinci oldum, çok mutluyuz, heyecanlıyız. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yarışmaların sürmesini diliyorum.” diye konuştu.

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İkinci Burhan Korkmaz ise “Kirazlarımız çok güzel. İyi baktık, çok çalıştık. İşini iyi yapan kazanıyor. Başkanımıza teşekkür ederim, harika bir etkinlik oldu.” dedi.

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Kirazın en güzeli seçildi: Birinci yarım altını kaptı!

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