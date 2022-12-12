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Kirazlı-Başakşehir metro hattında seferler durdu

Kirazlı-Başakşehir-Metrokent ve Bahariye-Olimpiyat Metro hattında elektrik kesintisi nedeniyle seferler yapılamıyor. Metro istasyonları tahliye edildi. 

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 21:03
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Kirazlı-Başakşehir metro hattında seferler durdu

Kirazlı-Başakşehir metro hattında seferler durdu
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(DHA) - Metro İstatanbul sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent ve M9 Bahariye-Olimpiyat Metro Hatlarımızda BEDAŞ kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle sefer yapılamamaktadır" ifadeleri yer aldı

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