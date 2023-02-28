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Kireç lekeleri nasıl çıkar? Kireç lekeleri nasıl temizlenir?

Banyoda duşakabin gibi yüzeylerde sık sık kireç sorunlarıyla karşılaşmaktayız. Kireç lekelerini çıkarma zor gibi görünse de sirke gibi yardımcı ürünlerle kireç lekelerini çıkarmak mümkün. Peki, kireç lekeleri nasıl çıkar? Kireç lekeleri nasıl temizlenir?

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 15:26
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Kireç lekeleri nasıl çıkar? Kireç lekeleri nasıl temizlenir?

Kireç lekeleri nasıl çıkar? Kireç lekeleri nasıl temizlenir?
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Banyo sonrasında duşakabinde oluşan kireç lekelerini çıkarmak oldukça zordur. Kireç lekelerini çıkarmak için sirke veya karbonat gibi tercih edilecek ürünler zorlu kireç lekelerini çıkaracaktır. Peki, kireç lekeleri nasıl çıkar? Kireç lekeleri nasıl temizlenir?

Banyonuzda, lavabonuzda, musluklarda ve duşakabinde oluşan kireç lekelerini çıkarmanın pek çok yolu var. Peki, kireç lekeleri nasıl temizlenir?

KİREÇ LEKELERİ NASIL ÇIKAR?

SİRKE

Sirke kireç lekeleri üzerinde çok etkilidir. Sirkeyi banyo temizliğinizde kullanarak kireç oluşumunu tamamen önleyebilirsiniz. 1 tencereye suyu kaynatın ve içerisine 2-3 damla sirke ekleyin. Kireçli bölgeye bir bez yardımıyla uygulayın. Daha sonra su ile durulayın.

KARBONAT VE LİMON

Kireç temizliğinde kullanılan en etkili ve doğal yöntemlerden biri karbonat ve limon. Karbonat ve limonu karıştırarak kireçli olan bölgelere uyguladığınızda kireçlerin temizlenmesine ve uyguladığınızı yüzeyin parlamasına yardımcı olabilirsiniz.

Karbonat ve limonu eşit miktarda karıştırarak macun kıvamına getirin. Daha sonra bu karışımı kireç izi olan alana sürün ve fırçalayın. Bu aşamada çok fazla bastırmamaya dikkat edin. Mutfakta ve banyoda oluşan kireci bu şekilde temizleyebilirsiniz.

ELMA SİRKESİ VE LİMON

Doğal temizlik yöntemleri arasında elma sirkesi ve limon yer alıyor. Kendinizi yormadan ve çok kısa sürede kireçleri temizlemek istiyorsanız bu yönteme bir şans verebilirsiniz.

Duşakabinde günlük temizliğinizi yaptıktan sonra kireç lekesi gördüğünüz yerleri, temizlik bezinizin üzerine bir miktar elma sirkesi veya limon döküp, silin.

Limon ve elma sirkesi asidik özelliği ile kireçleri adeta söküp atar. Derinleşmiş kireç lekeleri varsa, 1 çay bardağı sirke içerisine 1 paket karbonat ekleyip doğal deterjanınızı oluşturun ve bir fırça yardımıyla kireçler üzerinde deneyin. Hatta birkaç dakika yüzeyde bırakıp sonra temizleme işlemine başlayabilirsiniz.

SİRKE KARBONAT VE TUZ

Mutfakta ve banyoda olan kireç lekeleri için bu üç malzemeyi kullanabilirsiniz. Deterjan ya da kireç lekelerini çıkarmak için bu 3 ürünü karıştırıp temizleme işlemini yapabilirsiniz. Kimyasal yöntemlere başvurmadan bu doğal çözüm önerileri ile kireç sorununu tamamen ortadan kaldırabilirsiniz.

Sirke, karbonat ve tuzu karıştırın. Kireçli yüzeyin üzerinde uygulayın. Bir bez yardımıyla silin ve durulayın.

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