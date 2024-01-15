Kireçlenme diz, el ve omurga gibi büyük eklemleri etkilemektedir. Yıpranmaya ve zamana bağlı olarak olan kireçlenmenin bazı belirtileri de mevcuttur. Peki, kireçlenme nedir? Kireçlenme belirtileri neler?

KİREÇLENME NEDİR?

Kireçlenme, genellikle eklem bölgelerinde ortaya çıkan ve eklem kıkırdağının zaman içinde yıpranması, aşınması veya dejenerasyonu sonucu meydana gelen bir durumdur. Kıkırdak, kemik uçlarını kaplayan ve eklemlerin pürüzsüz bir şekilde hareket etmesine yardımcı olan bir doku türüdür. Kireçlenme, bu kıkırdak dokusunun zamanla kaybı veya hasarı ile karakterizedir.

Kireçlenme genellikle yaşlanma süreciyle ilişkilidir, ancak aynı zamanda genetik faktörler, eklem yaralanmaları, aşırı kilo, eklem iltihapları gibi başka etkenlerle de ilişkilendirilebilir. Kireçlenme, genellikle diz, kalça, el ve omurga gibi büyük eklemleri etkiler, ancak diğer eklemleri de kapsayabilir.

KİREÇLENME BELİRTİLERİ NELER?

Kireçlenmenin belirtileri şunlar olabilir:

Ağrı: Eklemlerde ağrı, özellikle hareket ettikçe veya belli bir pozisyonda uzun süre durduktan sonra hissedilebilir.

Sertlik: Eklemlerde sabahları veya uzun süre oturduktan sonra hissedilen sertlik.

Hareket Kısıtlılığı: Eklemlerin tam hareket etme yeteneğinde azalma.

Eklemlerde Şişlik: Eklemlerde şişlik ve hassasiyet.

Kireçlenme genellikle kronik bir durumdur. Semptomları yönetmek ve yaşam kalitesini artırmak için çeşitli tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Bunlar arasında fizik tedavi, ilaçlar, kilo kontrolü, egzersiz ve cerrahi müdahale gibi yöntemler yer alabilir. Her durum özeldir ve tedavi planı bireyin durumuna ve semptomlarına bağlı olarak belirlenir.