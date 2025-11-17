Dünyada milyonlarca insanın yaşam kalitesini olumsuz etkileyen kireçlenme (osteoartrit) tedavisinde umut vaat eden eksozom uygulamaları, son dönemde bilimsel araştırmaların en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.

Kök hücrelerden salgılanan ve hücreler arası iletişimi sağlayan nano-boyutlardaki bu kesecikler, hasarlı dokuların yenilenmesi sürecine sağladığı katkılarla öne çıktı.

BİLİMSEL VERİLER VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Harvard Tıp Fakültesi’nden Rejeneratif Tıp Uzmanı Dr. Elias Thornton, eksozomların kıkırdak onarımındaki rolüne vurgu yaptı.

Dr. Thornton, “Eksozomlar, kök hücrelerin içerdiği iyileştirici molekülleri, genetik materyali ve proteinleri hedef bölgeye tam olarak ulaştıran doğal ‘kargo’ sistemleridir. Yaptığımız in vitro ve hayvan deneylerinde, eksozomların hasarlı eklem dokusundaki iltihaplanmayı önemli ölçüde azalttığını ve kıkırdak hücrelerinin çoğalmasını teşvik ettiğini gözlemledik” ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan King’s College Biyoteknoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sarah Jenkins ise, bu tedavinin kireçlenme için geleneksel yöntemlere kıyasla daha az invaziv bir çözüm sunma potansiyelini değerlendirdi.

Prof. Jenkins, “Eksozomlar, kök hücrelerin kendisi gibi bağışıklık reddine yol açma riskini taşımıyor. Bu durum, tedavinin standartlaştırılmasını ve geniş kitlelere uygulanmasını kolaylaştıracak kritik bir avantajdır. Eksozomların direkt olarak eklem içine enjekte edilmesi, kıkırdak matriksini yeniden yapılandırma sinyali gönderdiğini klinik öncesi çalışmalarda kanıtladık” şeklinde konuştu.

YENİLENEN ODAK: GELECEKTEKİ KLİNİK ÇALIŞMALAR

Eksozomların bu potansiyeli, uluslararası ilaç ve biyoteknoloji firmalarının da dikkatini çekti. Dünyanın farklı bölgelerinde, özellikle Avrupa ve Asya’daki araştırma merkezlerinde, eksozom bazlı tedavilerin insanlardaki etkinliğini ve güvenilirliğini test etmek üzere yeni faz klinik çalışmalarına başlanıldığı bildirildi.

Hollandalı biyomühendislik firması BioRegen’in Araştırma Direktörü Dr. Hendrik Van Der Zee, “Kireçlenmeye bağlı ağrı ve hareket kısıtlılığı yaşayan hastalar için, bu tedavinin yaşam kalitesini kökten değiştirmesi beklenmektedir. Şu anki çalışmalarımız, eksozomların eklem sıvısındaki biyobelirteçler üzerindeki olumlu etkilerini gözler önüne serdi” açıklamasını yaptı.

Eksozom uygulamalarının, kireçlenme tedavisinde köklü bir değişim yaratma yolunda olduğu, uluslararası bilim çevrelerince kuvvetle ifade edildi.