Kireçlenmeye sıcak mı iyi gelir soğuk mu

Editör: Erkavim Yıldırım

Kireçlenmenin en iyi çözümlerinden biri sıcak uygulama olarak bilinir. Kireçlenmenin olduğu bölgede kaslar gerildiği için ağrı daha şiddetli hissedilebilir. Sıcak uygulama ise bölgedeki kan dolaşımını hızlandırarak daha hızlı iyileşmeyi sağlar. Kan dolaşımının hızlı olması kasların rahatlamasına da yardımcı olur. Bu sayede kireçlenmeden dolayı oluşan ağrının şiddeti azaltılabilir ve o bölge daha rahat hareket ettirilebilir. Ancak kireçlenme bölgesindeki ağrıya sıcağın iyi gelip gelmeyeceğini öğrenmek için bir uzmana başvurmak gerekir.

ALÇIDAN SONRA NASIL GEÇER?

Vücutta herhangi bir yerin kırılması sonucu o bölge alçıya alınır ve hareket ettirilmemesi sağlanır. Bu sayede daha kolay ve hızlı bir iyileşme süreci yaşanabilir. Ancak o bölgedeki kemiklerin ve kasların uzun süre hareketsiz kalması kireçlenme riskini artırabilir. Alçıdan sonra kireçlenmeyi geçirmek için ise doktorun verdiği kremler düzenli olarak kullanılmalıdır. Bu kremler bölgedeki kasların rahatlamasını sağlayarak ağrıyı azaltabilir ve daha rahat hareket etmeyi sağlar. Kremlerin yanı sıra alçıdan sonra tavsiye edilen fizik tedaviye de mutlaka gidilmeli ve aksatmadan yapılmalıdır.