Kireçlenmeyi önleyen bitkisel kür

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Kireçlenmeyi önleyen bitkisel kür

Editör: Naim Arıoğlu

KİREÇLENMEYİ ÖNLEYEN KÜR

– Çeyrek fincan doğranmış yeşil soğan 2 fincan su içinde kaynatılarak günde 3 kez içilir. Aynı yöntem ve miktarla elde edilecek maydonoz çayıda kireçlenmeye iyi gelmektedir.

– 1/3 fincan taze fasülye içi, arpa ve barbunya 4 fincan su ile pişirilir ve 1 ay boyunca günder bir kez yenir.

– Yarım fincan doğranmış havuç, 3 gram tarçın, 1 gram kara biber ve 3 gram kuru zencefil 2 fincan suyun içinde kaynatılır. Elde edilen karışım 1 ay boyunca günde 2 defa içilir.

– 1 fincan karahindiba ve nane 4 fincan su içinde kaynatılır ve bu karışık günde 3 kere içilir. Ayrıca pişirilerek lapa haline getirilmiş hindibayı kireçlenme olan eklemlerinize 2 saatte bir yenileyerek uygulayabilirsiniz.

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