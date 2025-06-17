Kırgız ekonomisinde alarm zilleri çalıyor

Kırgızistan’da yıllık enflasyon oranı Mayıs 2025’te yüzde 8’e yükselerek Kasım 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ulusal İstatistik Komitesi tarafından açıklanan verilere göre bu artışta özellikle gıda ve alkolsüz içecekler ile barınma ve sağlık harcamalarındaki fiyat artışları etkili oldu.

Gıda ürünleri ve alkolsüz içeceklerdeki fiyat artışı nisanda yüzde 8,5 iken mayısta yüzde 10,1’e çıktı. Barınma ve kamu hizmetleri kalemindeki fiyatlar ise aynı dönemde yüzde 10,8’den yüzde 13,8’e yükseldi. Sağlık hizmetlerinde de enflasyon yüzde 6,7’den yüzde 7,3’e ulaştı.

Öte yandan, giyim ve ayakkabı, ev eşyaları ve ulaşım gibi kalemlerde enflasyon oranlarında hafif bir gerileme görüldü.

Aylık bazda bakıldığında ise tüketici fiyatlarında yüzde 1,1 oranında artış yaşandı. Bu oran bir önceki ayda yüzde 0,4 seviyesindeydi.

Uzmanlar, özellikle temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyat artışlarının halkın alım gücünü olumsuz etkilediğini vurguluyor.