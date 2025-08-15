Kırgız ekonomisinde dikkat çeken büyüme

Kırgızistan’ın Gayrisafi Yurtiçi Hasılası (GSYH), 2025’in Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 artarak dikkat çekici bir büyüme kaydetti. Bu oran, yılın ilk yarısındaki aşağı yönlü revize edilmiş yüzde 11,4’lük artışın da üzerine çıktı ve 2024’teki yüzde 8,1’lik büyümenin oldukça üzerinde gerçekleşti.

SANAYİDE ÇARPICI ARTIŞ

Sanayi üretimi, geçen yıla kıyasla yüzde 11,3 yükseldi. Özellikle ilaç, içecek ve tütün ürünlerinde yüzde 49,0; kauçuk, plastik ve inşaat malzemelerinde yüzde 33,5; ahşap, kâğıt ve matbaa ürünlerinde yüzde 30,6; kimyasal ürünlerde yüzde 29,3 ve maden çıkarımında yüzde 14,6’lık artışlar kaydedildi.

İNŞAAT VE TİCARETTE CANLANMA

İnşaat sektörü yüzde 37,8 gibi yüksek bir oranla büyürken, toptan ve perakende ticaret yüzde 13,2 arttı. Tarım sektörü ise daha sınırlı bir performans göstererek yüzde 2,3 büyüdü.

EKONOMİDE DENGESİZLİK SİNYALLERİ

Büyüme rakamlarının yüksek olmasına rağmen, ekonominin genel görünümü kriz belirtileri taşıyor. İhracat yüzde 26,3, ithalat ise yüzde 9,4 geriledi. Bu durum, ekonomik genişlemenin belirli sektörlerde yoğunlaşarak dengeli bir yapıya kavuşamadığını gösteriyor.

FİYATLAR HIZLA YÜKSELİYOR

Tüketici fiyatları ve tarifeler yılın ilk yedi ayında yüzde 4,7 arttı. Özellikle meyve fiyatlarındaki yüzde 30,8’lik ve patates fiyatlarındaki yüzde 28,6’lık artış, halkın alım gücünü olumsuz etkiledi.

Kırgızistan’da büyüme oranlarının güçlü görünmesine rağmen, ihracat ve ithalat dengesizlikleri, yüksek gıda fiyatları ve dar sektörel taban, ekonomik kırılganlığın devam ettiğine işaret ediyor. Uzmanlar, bu durumun uzun vadede büyümenin sürdürülebilirliğini tehdit edebileceğini belirtiyor.