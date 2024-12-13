Kırgız Havayolları, Avrupa semalarına dönüyor

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkesinin hava yollarının Avrupa Birliği'nin Hava Güvenliği Listesi'ndeki kara listeden çıkarılacağını açıkladı. Bu gelişme, Kırgız hava yollarının Avrupa ülkelerine direkt uçuşlar düzenlemesine olanak tanıyacak. Caparov, bu açıklamayı 27 Kasım'da Berlin’de Airbus Avrupa CEO’su Johan Pelissier ile yaptığı görüşmede yaptı.

HAVA TAŞIMACILIĞI GÜVENLİĞİ ARTACAK

Cumhurbaşkanı Caparov, son yıllarda hava taşımacılığı güvenliğini iyileştirmek, uluslararası standartları uygulamak ve altyapıyı modernize etmek adına aktif çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Bu çabaların, Kırgız yolcu taşımacılığı şirketlerinin kara listeye alınma durumunun ortadan kaldırılması için önemli bir adım olduğunun altını çizdi. Caparov, kara listeden çıkarılmanın, Avrupa'ya direkt uçuşlar için yeni fırsatlar doğuracağını vurguladı.

MODERN FİLOLAR VE YENİ HAVA ARAÇLARI

Kırgızistan, hava taşımacılığı sektörünü geliştirmeyi ülke için öncelikli bir hedef olarak belirlemiş durumda. Caparov, bu hedef doğrultusunda, Asman Airlines adlı ulusal havayolunun filosunun modernize edilmesi için Airbus ile işbirliği yapacaklarını açıkladı. İlk aşamada, Asman Airlines, Airbus Europe ile anlaşma yaparak iki yeni uçak kiralayacak: A320 ve A321 modelleri. Bu uçaklarla, Bişkek'ten Paris, Berlin ve Londra'ya direkt uçuşlar gerçekleştirileceği bildirildi.

Caparov, bu operasyonların başarılı olması halinde, ikinci aşamada, Airbus ile ortaklıklarını genişletmeyi planladıklarını söyledi. Kırgızistan Cumhurbaşkanı ayrıca, Pelissier’i yakın bir gelecekte ülkesine davet ederek, hava taşımacılığı sektöründeki yetkililerle doğrudan görüşmeler yapmasını önerdi.

AVRUPA BİRLİĞİ HAVA GÜVENLİĞİ LİSTESİ NEDİR?

Avrupa Birliği Hava Güvenliği Listesi, güvenlik endişeleri nedeniyle Avrupa ülkelerinde uçuş yapması yasaklanan hava yolu şirketlerinin bulunduğu bir liste olarak biliniyor. Bu listeye alınan şirketler, yalnızca belirli koşullar altında Avrupa'ya uçuş yapabiliyor. Kırgızistan’ın hava yollarının bu listeden çıkarılması, ülkenin havacılık endüstrisinin gelişiminde önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

Kırgızistan, bu stratejik adımla Avrupa pazarına daha yakınlaşmayı ve küresel hava yolu taşımacılığı alanında daha fazla rekabet gücüne sahip olmayı hedefliyor.