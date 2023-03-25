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Kırgız sanatçılar "Cumhuriyet"i resmetti

Maltepe Belediyesi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Cumhuriyet'in 100.Yılında Yüz Resim Çalıştayı" na Kırgızistan'dan katılan sanatçılar eserlerini tamamladı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 09:23
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Kırgız sanatçılar "Cumhuriyet"i resmetti

Kırgız sanatçılar ''Cumhuriyet''i resmetti
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Editör: Erdem AVŞAR

On Kırgız sanatçı eserlerini Maltepe Belediyesi Prof.Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu. Kırgızistan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dil ve kültürel ortaklığını yansıtan eserler ziyaretçilerin beğenisini topladı.  Sanatçılar Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Canan Döner ile bir araya gelerek çalışmalarını tanıttı. 

TÜRK KÜLTÜRÜNÜN ORTAK DEĞERLERİNİ YANSITTILAR

Döner, Cumhuriyet'in 100.yılına Resim Çalıştayı'yla katkı sunacaklarını ifade ederek sanatçıların eserlerinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar Maltepe'de ve İstanbul'un farklı yerlerinde sergileneceğini söyledi.

Sanatçı Zhyrgalbai Maturaimov, Maltepe Belediyesi'nin Cumhuriyet'in 100.Yılında Yüz Resim Çalıştayı'nın çok güzel bir proje olduğunu ifade ederek "Türkiye'yi kardeş ülke olarak seviyoruz. Aynı soydanız. Çalıştay için elimizden gelen eserleri yapmaya çalıştık. Bir eserimde annelerin, kadınların acısını anlatmaya çalıştım. Kadınların acısı savaşta unutuluyor. Daha da bu olmasın. İkinci eserimde özgürlüğün simgesi kuşlara yer verdim. Kuşlar her zaman özgürdür.  İstediği yere ulaşabilir. Bu eserimi her insan gördüğü zaman düşüncesinde farklı şeyler canlandırabilir." dedi.

Aibek Shamshiev ise Türk dünyası için bu güzel projede yer almaktan gurur duyduklarını ifade ederek "Ortak çalışmaların devam etmesini temenni ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin yolu çok uzun ve daha uzun seneler devam etsin. Türk dünyasının önemli sembollerine yer verdiğim eserimle hayatın sakinlik, barış ve huzur içinde yaşamasını temenni ederim.  Ağaç bolluğu, zenginliği suda hayatın devamını anlatıyor. Farklı ülkelerden gelip farklı bakış açılarını görmek, Türkiye'ye olan bakış açılarını görmek, birbirimizin eserlerini görmek, kendimizi daha da geliştirmek çok güzel bir şey. Bütün dünyada acılar yaşanıyor. Kardeşlerimizle buluşmamız hayatımıza renk katıyor." diye konuştu. 

Sergide Azizbek Sulaimanov, Adilet Davletov, Sadyk Muzrakhanov, Kubanychbek İbragimov, Aibek Shamshiev, Bazarkul Omurkul Uulu, Zhyrgalbai Maturaimov, Kadyr Bekov, Ulanbek Abykeev, Adyl Bayterekov çalışmalarını sundu. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü Öğretim Görevlisi Dinara Birnazarova katılımcılara piyano konseri verdi. Birnazarova seslendirdiği eserlerle katılımcıların alkışlarını topladı. Sanatçılara katılım sertifikalarının ve el yapımı tabakların hediye edilmesinin ardından program sona erdi.

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