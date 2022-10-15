Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan Erdoğan'a taziye mesajı

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Caparov mesajında, Bartın'ın Amasra ilçesinde bir kömür madeninde 14 Ekim'de meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile aldığını belirtti.

Türkiye'nin acısını paylaştıklarını ifade eden Caparov, Erdoğan'a, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kendi ve Kırgız halkı adına taziye dileklerini iletirken, yaralılar için de şifa temennisinde bulundu.