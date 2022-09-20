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Kırgızistan ile Tacikistan arasında barış protokolü

Kırgızistan ile Tacikistan arasında her iki ülkeden 100'ün üzerinde kişinin hayatını kaybettiği sınırdaki çatışmaların ardından barışı hedefleyen bir protokol imzalandı.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 05:43
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Kırgızistan ile Tacikistan arasında barış protokolü

Kırgızistan ile Tacikistan arasında barış protokolü
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Kırgızistan ile Tacikistan arasında sınırda yaşanan silahlı çatışmanın ardından iki ülkenin istihbarat teşkilatlarının başkanları arasında barışı hedefleyen bir protokol imzalandı.

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ile Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Saymumin Yatimov'un Tacikistan'da görüşme yaptığı bildirildi.

Görüşmede, 16 Eylül'de saat 16.00'da ilan edilen ateşkesin ardından askeri güçlerin geri çekilmesi ve durumun istikrara kavuşturulması için protokol imzalandığı belirtildi.

Taşiyev'in görüşmede, çatışma sırasında Tacikistan tarafından alıkonulan 4 Kırgız askerin serbest bırakılmasını sağladığını ve askerlerle birlikte Kırgızistan'ın Batken bölgesine döndüğü ifade edildi.

Kırgız-Tacik sınırı boyunca, 16 Eylül'de sabah saatlerinde iki ülkenin sınır birlikleri çatışmıştı.

Çatışmada her iki tarafta da 100 civarında kişi yaşamını yitirmişti.

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