16 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kırgızistan: Tacik güçleri sınırda bombardımana başladı

Kırgızistan: Tacik güçleri sınırda bombardımana başladı

Kırgızistan sınır muhafızları biriminden bir sözcü, Tacikistan güçlerinin sınır hattında bombardımana başladığını söyledi.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 05:40
Takip Et

Kırgızistan: Tacik güçleri sınırda bombardımana başladı

Kırgızistan: Tacik güçleri sınırda bombardımana başladı
+
Aa
-

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi'nin (UKMK) Basın Ofisi'nden bir yetkilinin Sputnik'e verdiği demeçte, Tacik ordusunun Kırgız sınır muhafızlarına aynı anda birkaç yerden ateş açmaya başladığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tacik güçleri, sabah saat 06.00'da, Kırgızistan UKMK sınır kontrol noktalarında ve Kırgız tarafının Eki-Tash, Chyr-Dobo, Kum-Mazar ve yakınlarındaki mevzilerinde bombardımana başladı. Tacikler, Batken bölgesindeki bir sınır muhafız biriminin Kök-Taş kontrol noktasına sabah 06.30'da havan toplarıyla saldırı düzenledi."

Tacik tarafının Kırgızistan sınır karakolu Semerkandek'e de ateş açtığını belirten sözcü, Cuma günü saat 07:00 itibarıyla Kırgız-Tacik sınırındaki durumun gerginleşmeye devam ettiğini belirterek, orada konuşlanmış Kırgız sınır muhafız birimlerinin alarmda olduğunu da sözlerine ekledi.

Yaptığı açıklamada sözcü, "UKMK'nin sınır muhafız servisi, durumu istikrara kavuşturmak ve çatışmanın tırmanmasını önlemek için her türlü çabayı gösteriyor" dedi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Alım gücü düşen vatandaş markette bunu da yaptı. İşte hayat pahalılığın insanları düşürdüğü durum
1
﻿Alım gücü düşen vatandaş markette bunu da yaptı. İşte hayat pahalılığın insanları düşürdüğü durum
﻿Alım gücü düşen vatandaş markette bunu da yaptı. İşte hayat pahalılığın insanları düşürdüğü durum
﻿Rapor ortaya koydu. Covid-19'da büyük başarısızlık
2
﻿Rapor ortaya koydu. Covid-19'da büyük başarısızlık
﻿Rapor ortaya koydu. Covid-19'da büyük başarısızlık
﻿Türkçe tabelalardan kovuluyor. Burası Suriye değil bakın neresi
3
﻿Türkçe tabelalardan kovuluyor. Burası Suriye değil bakın neresi
﻿Türkçe tabelalardan kovuluyor. Burası Suriye değil bakın neresi
﻿ 1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı
4
﻿ 1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı
﻿ 1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı
﻿Yabancılar Türkiye'den ev almak için yarışa girdi. Vatandaşlar için ev almanın hayali bile hayal olurken onlar kapış kapış aldı. Zirvede bakın kim var
5
﻿Yabancılar Türkiye'den ev almak için yarışa girdi. Vatandaşlar için ev almanın hayali bile hayal olurken onlar kapış kapış aldı. Zirvede bakın kim var
﻿Yabancılar Türkiye'den ev almak için yarışa girdi. Vatandaşlar için ev almanın hayali bile hayal olurken onlar kapış kapış aldı. Zirvede bakın kim var
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Süleyman Soylu'yu kızdıracak karar. Yüksek Mahkeme 'keyfi' dedi, hepsini iptal etti
6
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Süleyman Soylu'yu kızdıracak karar. Yüksek Mahkeme 'keyfi' dedi, hepsini iptal etti
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Süleyman Soylu'yu kızdıracak karar. Yüksek Mahkeme 'keyfi' dedi, hepsini iptal etti
﻿ABD'den Amazon'a dava kararı
7
﻿ABD'den Amazon'a dava kararı
﻿ABD'den Amazon'a dava kararı
﻿Düğünden dönen müzisyenlere silahlı saldırı: Davulunu bırakmadı
﻿Düğünden dönen müzisyenlere silahlı saldırı: Davulunu bırakmadı
﻿Düğünden dönen müzisyenlere silahlı saldırı: Davulunu bırakmadı
﻿Çukurova Üniversitesi 34 personel alacak
﻿Çukurova Üniversitesi 34 personel alacak
﻿Çukurova Üniversitesi 34 personel alacak
﻿Kırgızistan: Tacik güçleri sınırda bombardımana başladı
﻿Kırgızistan: Tacik güçleri sınırda bombardımana başladı
﻿Kırgızistan: Tacik güçleri sınırda bombardımana başladı
﻿İzmir'de taksi kamyonete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
﻿İzmir'de taksi kamyonete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
﻿İzmir'de taksi kamyonete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.