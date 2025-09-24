Kırgızistan'da Bişkek Yunus Emre Türk Kültür Merkezi faaliyete başladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Kırgızistan'da Bişkek Yunus Emre Türk Kültür Merkezi faaliyete başladı

Kırgızistan'da Bişkek Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, düzenlenen tanıtım konseriyle hizmete girdi.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından Kırgız Ulusal Akademik Opera ve Bale Tiyatro binasında düzenlenen tanıtım programına, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakan Birinci Yardımcısı Soyuzbek Nadırbekov, eski Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Nuran Niyazaliyev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Macaristan'ın Bişkek Büyükelçisi Şandora Dorogi ve Yunus Emre Enstitüsü Kırgızistan Temsilciliği çalışanları katıldı.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Baysalov, burada yaptığı konuşmada, Yunus Emre Enstitüsünün Bişkek'te açılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

