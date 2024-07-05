Kırgızistan’da darbe girişimi engellendi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kırgızistan’da darbe girişimi engellendi

Kırgızistan’da bir darbe girişiminin engellendiği açıklandı. Ulusal Güvenlik Komitesi yaptığı açıklamada "Kırgızistan'ın istihbarat kurumları, ülkede iktidarı zorla ele geçirme girişimini engelledi" dedi.

Kırgızistan, bir darbe girişiminin engellendiğini duyurdu. Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi, istihbarat güçlerinin düzenlediği operasyonla darbe girişiminin engellendiğini duyurdu.

Açıklamada "Vatandaşların ölümüyle sonuçlanan kitlesel ayaklanmalar düzenleyerek iktidarı şiddet yoluyla ele geçirme ve ülkedeki sosyo-politik durumu istikrarsızlaştırma planları yapan yıkıcı bir grubun yasa dışı faaliyetleri bastırıldı" ifadeleri yer aldı.

Yapılan açıklamada darbe girişimini düzenleyenlerin suç ideolojisini destekleyenler ve dini fanatiklerden oluştuğu belirtildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre darbe girişiminde bulunanlara yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ev yapımı bombalar, silahlar, mühimmat, kurşun geçirmez yelekler, telsizler, polis üniformaları, insansız hava araçları ve aşırılıkçı yayınlar ele geçirildi. Yetkililer soruşturmanın devam ettiğinin altını çizdi.

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