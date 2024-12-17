Kırgızistan'da suç örgütlerine büyük darbe

Kamchybek Tashiev, Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi (GKNB) Başkanı, 17 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında, organize suç örgütlerine (OÇG) karşı önemli bir zafer kazandıklarını duyurdu. Tashiev, bu başarılarının altında yatan nedenin, bu örgütlerin finansal kaynaklarını kesmek olduğunu belirtti. Artık ülkede "sokakların efendisi" veya "yasal hırsız" olarak bilinen figürlerin olmayacağını söyledi.

Tashiev, bu operasyonlar sonucunda halkın artık güvende olduğunu ve iş insanlarının korkmadan çalışabileceğini ifade etti. Ayrıca, birçok tanınmış suç figürünün mülk ve paralarının devlet hazinesine geri döndürüldüğünü belirtti. Özellikle Kamchy Kolbayev, Kadyrbek Dosonov, Erkin Mambetaliyev ve Chyngyz Jumagulov gibi isimlerin mal varlıklarına el konulduğunu ve bunun sonucunda 50 milyar som (yaklaşık 575 milyon dolar) değerinde para ve mülkün devlete kazandırıldığını açıkladı.

Ek olarak Tashiev, Ekim 2020'den bu yana yürütülen yolsuzluk davalarıyla yaklaşık 1,9 milyar dolara tekabül eden 168 milyar somunun devlet bütçesine döndürüldüğünü belirtti. Bunlar arasında merhum eski parlamento başkanı Chynybay Tursunbekov'a ait "Capital Bank" ve Bişkek Likör Fabrikası da bulunuyor.

Tashiev, ayrıca, Tursunbekov'un dul eşinin, yabancı gizli servis çalışanlarının yardımıyla kendisini 5 milyon dolarlık rüşvetle yakalamaya çalıştığını ancak bu komplonun boşa çıkarıldığını ve şüphelilerin tutuklandığını, paraların da devlete aktarıldığını ekledi.