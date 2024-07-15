Kırgızistan’daki selde 4 kişi öldü

Kırgızistan’ın güneyindeki Oş kentinde dün etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu selde bilanço ağırlaşıyor.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada ölenlerinin sayısını 4’e yükseldiği, 4 kişinin ise kayıp olduğu duyuruldu.

Açıklamaya göre 44 yaşındaki şahsın cansız bedeni yerel saatle 11.30 sıralarında Ak-Buura Nehri'nde bulunurken, 10 ve 19 yaşlarındaki 2 kişinin cenazelerini ise 3 saat sonra Özbekistan’dan gelen arama kurtarma ekiplerin buldu.

Özbekistan’ın Şahronsoy Irmağı'nda bulunan 2 cansız beden Kırgızistan’a teslim edildi.

Yapılan kimlik tespit çalışmaları sonucunda 44 yaşındaki kadının aynı selde hayatını kaybeden 3 kızın annesi olduğu belirlendi.