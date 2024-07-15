Kırgızistan’daki selde 4 kişi öldü

Kaynak: İHA
Kırgızistan’daki selde 4 kişi öldü

Kırgızistan’da dün şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 4’e yükseldi.

Kırgızistan’ın güneyindeki Oş kentinde dün etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu selde bilanço ağırlaşıyor.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada ölenlerinin sayısını 4’e yükseldiği, 4 kişinin ise kayıp olduğu duyuruldu.

aw247430-01.jpgAçıklamaya göre 44 yaşındaki şahsın cansız bedeni yerel saatle 11.30 sıralarında Ak-Buura Nehri'nde bulunurken, 10 ve 19 yaşlarındaki 2 kişinin cenazelerini ise 3 saat sonra Özbekistan’dan gelen arama kurtarma ekiplerin buldu.

aw247430-03.jpgÖzbekistan’ın Şahronsoy Irmağı'nda bulunan 2 cansız beden Kırgızistan’a teslim edildi.
Yapılan kimlik tespit çalışmaları sonucunda 44 yaşındaki kadının aynı selde hayatını kaybeden 3 kızın annesi olduğu belirlendi.

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