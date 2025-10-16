TBMM Dışişleri Komisyonu’nun bugünkü toplantısında, Kırgızistan’ın Türkiye’ye olan 58 milyon dolarlık borcu silindi.

Borç silmenin, daha büyük ekonomik kazanımlara imkan vereceği savunuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu, yeni yasama yılının ilk toplantısını bugün, Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirdi.

Oktay’ın bölgesel gelişmelere dair konuşmasıyla başlayan toplantıda uluslararası alanda 8 anlaşma onaylanırken, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz’ın, Gazze’deki son gelişmelere ilişkin bilgilendirme sunumu basına kapalı gerçekleştirildi.

BASIN YOKKEN DAHA RAHAT...

Fuat Oktay, Nuh Yılmaz’ın basın mensuplarının bulunmadığı ve tutanak tutulmadığı bir ortamda daha rahat konuştuğunu aktardı.

58 MİLYON DOLAR BORÇ SİLME

Toplantının basına açık bölümünde Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, kanun tekliflerine ilişkin bilgilendirmelerde bulunurken, Kırgızistan ile borç silme anlaşması kanun teklifi hakkında da konuştu.

Söz konusu kanun teklifinde, “Kırgız Cumhuriyeti’ne resmi kalkınma yardımı sağlanması kapsamında çevreyi ve yeşil ekonomiyi korumaya yönelik projeler karşılığında 58 milyon 847 bin 926,08 ABD Doları tutarındaki borca ilişkin olarak ‘Dışişleri Bakanlığı Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Maliye Bakanlığı Tarafından Temsil Edilen Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Borç Silme Anlaşması’ 5 Kasım 2024 tarihinde Bişkek'te imzalanmıştır” cümlesi yer alırken, Ekinci, bu maddenin onaylanması için açıklamalar yaptı.

OKTAY: SORU TEKNİK BİLGİDEN ZİYADE SİYASİ İÇERİKLİ

DEM Parti Mardin milletvekili Ceylan Akça Cupolo, komisyona, “Emekliler 16 bin lira aylık alıp kira ödeyemezken bu borcu silme lüksümüz var mı” diye bir soru yöneltti. Soru üzerine salonda kısa süreli sessizlik oluştu.

Sessizliğin ardından komisyon başkanı Fuat Oktay, sorunun teknik bilgiden ziyade siyasi içerikli olduğuna işaret ederek milletvekillerine yöneldi. CHP Düzce milletvekili Talih Özcan, “Ben 60 milyon doların hibe bazlı değil, proje odaklı olmasını istiyordum ancak yurtdışı gezilerinde, yapılan yatırımların doğru olduğunu gördüm. Bunlar yatırım çekiyor, faydalı olduğuna inanıyorum” dedi.

"SORU ÖNEMLİ AMA ELMA İLE ARMUDU AYNI YERE KOYMAMAK GEREKİYOR"

Komisyonun başkanvekili, AKP Balıkesir milletvekili Mustafa Canbey ise, “Soru önemli ama elma ile armudu aynı yere koymamak gerekiyor. Sonuçta Orta Asya dediğimiz bölge şu anda dünyanın yükselen değeri. Bizim o ülkelerle hem ekonomik hem siyasal hem de sosyal olarak ilişkilerimizi geliştiriyor olmamızı, kendi ülkemizin içindeki gerçeklerle karşılaştırmamalıyız diye düşünüyorum” sözlerini kullandı.

"BU KARAR SAYESİNDE EKONOMİK KAZANIMLAR ELDE EDİLMEKTEDİR"

Halk TV'deki habere göre Komisyon katibi, AKP Gaziantep milletvekili Derya Bakbak ise, Rusya’nın ve ABD’nin Orta Asya’da nüfuzunu artırmak amacıyla benzer adımlar attığını ifade ederek, “Böyle stratejik bir bölgede Türkiye’nin aktif olmaması elbette düşünülemez. Bunu sadece al-ver olarak görmek değildir. Borcun büyük kısmı pandemi ortamında, G-20’nin borç erteleme girişimi kapsamında ertelenmiş, ardından tahsil kabiliyeti kalmamıştır. Bu karar sayesinde hem diplomatik hem ekonomik kazanımlar elde edilmektedir. Kırgızistan ile ticaret hacmi kısa sürede 5 milyar dolara çıkarılacak, Türk şirketleri 7 milyar dolarlık enerji ve altyapı projeleri üstlenecektir. Yani 58.8 milyon dolardan vazgeçilirken daha büyük bir ekonomik alanın önü açılmaktadır” dedi.

CHP Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer ise, “Öyle bir ortamdayız ki Türkiye’de emeklisine zam veremeyen, asgari ücretlisine 10 aydır zam yapamayan bir iktidar var. Elbette Orta Asya, Kırgızistan canımız ciğerimiz, tereddütümüz yok. Ama borç silmede bu kadar rahat davranırken bu ülkenin milyonlarca yurttaşının dertlerine bigane kalınması da insanın içine sinmiyor” dedi.

Çakırözer ayrıca, bu ‘jeste’ karşılık Kırgızistan’ın KKTC konusunda Türkiye karşıtı bir pozisyonda durduğunu söyledi.

KONU EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLİ OLUNCA AKP'Lİ VEKİL KONUYU DEĞİŞTİRDİ

AKP Elazığ milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı ise, “Ceylan Hanım’ın konuyla ilgili söylediklerini bağlamla ilgili olmasa bile masumane buluyorum. Biz Dışişleri Komisyonu’nda ısrarla siyasetten uzaklaşıp gündemimize odaklanmaya çalışıyoruz. Fakat bu konu ‘10 aydır emeklilere zam yapılmazken niye buraya yapılıyor’ diye ısrarla vurgulanırsa, o zaman bize de, Utku Bey’e şunu sormak düşer: ‘Gelin İBB’deki yolsuzlukları konuşalım’. Burası onun yeri değil. Emekli maaşı farklı bir şey, dış politika başka bir şey. Bunu buraya taşırsak konserleri konuşalım, verilen milyonları konuşalım” dedi.

AKP'LİNİN 'İBB'Yİ KONUŞALIM' ÇIKIŞINA ÇAKIRÖZER'DEN 'GÖKÇEK' KARŞILIĞI

Çakırözer, “Konuşalım, Gökçek’i de konuşalım” yanıtını verirken, Nazırlı, “O zaman dış politikayı nasıl konuşacağız” diye sordu. Komisyon başkanı Fuat Oktay ise KKTC meselesinin daha geniş kapsamlı ele alınması gerektiğini kaydederken, “Uluslararası ilişkilerle siyaseti karşılaştırmamak lazım” diye konuştu.

Tartışmalar sonucunda borç silme teklifi onaylandı.