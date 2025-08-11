Kırgızistanlı gençler ASÜ’de çevre dostu projeye katkı sağlıyor

Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, uluslararası bir bilimsel iş birliğine ev sahipliği yapıyor. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, 4-19 Ağustos 2025 tarihleri arasında staj eğitimi kapsamında Aksaray’a gelerek çevre dostu bir proje üzerinde çalışmaya başladı.

Staj programı çerçevesinde hem akademik hem de kültürel açıdan zengin bir deneyim yaşayan öğrenciler, ASÜ Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Odabaşı danışmanlığında yürütülen “Azo Grubu İçeren ve Çevre Kirliliğine Neden Olan İlaçların Yeni Nesil Nanomateryal Temelli Redoks Katalizörler ile Parçalanması ve Sandviç Kolon Sistemleriyle Giderimi” başlıklı projede aktif rol alıyor.

ÇEVREYE ZARARLI KİMYASALLARA KARŞI YENİ NESİL ÇÖZÜM

Proje kapsamında, çevreye zararlı ve suda çözünmeyen bazı ilaç bileşenlerinin, nanomateryal tabanlı katalizörler yardımıyla daha etkili şekilde parçalanması hedefleniyor. Araştırma ekibi, ayrıca “sandviç kolon sistemi” adı verilen yenilikçi bir yöntemle bu maddelerin sudan tamamen giderilmesini amaçlıyor. Çalışma, çevre kirliliğiyle mücadelede hem maliyet etkin hem de sürdürülebilir çözümler sunma potansiyeli taşıyor.

AKADEMİK İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİREN ÇALIŞMA

Bu proje, Aksaray Üniversitesi ile Manas Üniversitesi arasındaki akademik ilişkileri pekiştirirken, öğrencilere de laboratuvar pratiği, ileri malzeme teknolojileri kullanımı, veri analizi ve araştırma yöntemleri konularında önemli beceriler kazandırıyor. Kırgızistanlı öğrenciler, farklı bir akademik kültürle tanışma ve bilgilerini uygulama fırsatı bulduklarını ifade ederken, ASÜ’lü akademisyenler de bu tür projelerin bilimsel üretkenliği artırdığını vurguluyor.

BİLİMSEL PROJENİN YANI SIRA KÜLTÜREL PAYLAŞIM

Staj süresince öğrenciler, Aksaray’ın tarihi ve kültürel mekânlarını da ziyaret ederek Türkiye’nin sosyal yaşamını daha yakından tanıma imkânı buluyor. Böylece sadece bilimsel değil, kültürel anlamda da güçlü bir etkileşim ortamı oluşuyor.