Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 59'a çıktı

Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sağlık kurumlarına 13 kişinin cesedinin getirilmesiyle ölü sayısının 59'a çıktığı belirtildi.
Açıklamada, yaralı sayısının 144'e yükseldiği, bunlardan 102'sinin tedavisinin Bişkek ve Oş şehir hastanelerinde sürdüğü ifade edildi.
Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, sınırdaki çatışmada 25 sivilin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Kırgız-Tacik sınırı boyunca, 16 Eylül'de sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle iki ülkenin milli muhafız birlikleri çatışmıştı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.