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Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda yaralı sayısı 143’e yükseldi

Kırgızistan-Tacikistan sınırında yaşanan çatışmalarda yaralı sayısı 143’e yükseldi.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 22:27
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Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda yaralı sayısı 143’e yükseldi

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda yaralı sayısı 143’e yükseldi
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Kırgızistan-Tacikistan sınırında çarşamba günü başlayan çatışmalar, dün ateşkes anlaşmasının sağlanmasına rağmen aralıklarla sürüyor. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, çatışmalarda yaralananların sayısının 132’ye çıktığı bildirilirken, Tacikistan makamları ise çatışmalarda 11 askerin daha yaralandığını duyurarak, toplam yaralı sayısının 143’e yükseldiğini bildirdi.

Kulubayev- Guterres görüşmesi

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev’in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde, sınırdaki çatışmalar ele alındı. Bakan Kulubayev, Guterres’e çatışmalarda sivillerin hayatını kaybetmesi, okullar ve evler dahil sosyal ve sivil altyapılara zarar verilmesi, Kırgızistan vatandaşlarının mülkiyetinin yağmalanması konularında bilgi verdi. Guterres de, durumu derin endişeyle takip ettiğini belirterek, çatışmanın daha da şiddetlenmesinin kabul edilemezliğini ve ancak taraflar arasında yapıcı bir barışçıl diyalog yoluyla hızlı bir şekilde çözülmesinin önemini vurguladı.
Guterres ayrıca, gelecek hafta New York’ta Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile mevcut durumu görüşeceğini söyledi.

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