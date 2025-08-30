Kırıkhan'da ayçiçeği hasadı başladı

Kaynak: İHA
Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, ayçiçeği hasadının yapıldığı Amik ovasında incelemelerde bulunarak üreticilerin isteklerini dinledi.

Türkiye'nin verimli arazilerinden olan Amik ovasının Kırıkhan kesiminde ayçiçeği tarlalarında hasat süreci başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Süleyman Samyeli ile beraber TAKE Projesi kapsamında dağıtımı yapılan ayçiçeklerini hasat eden çiftçilerle buluştu.

Türkmen, çiftçilere hayırlı bir sezon dileğinde bulundu. Tarımsal üretimin her aşamasında üreticilerin yanında olduklarını vurgulayan Türkmen, yerinde yapılan gözlemlerde hem taleplerin alındığını hem de çalışmaların sahada yakından izlendiğini söyledi.

