﻿Kırıkkale Bahşili Belediyesi işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Kırıkkale Bahşili Belediyesi, kamyonet şoförü olarak istihdam etmek üzere 5 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Kırıkkale Bahşili’de ikamet etmek

En az ortaöğretim mezunu olmak

Görevine engel olabilecek bir sağlık sorunu olmamak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18 yaşını bitirmiş olmak

En az 7 yıllık B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru formu

2 adet fotoğraf

İkametgah

Nüfus kayıt örneği

Adli sicil kaydı

Diploma

Askerlik durum belgesi

Sağlık raporu

Kimlik fotokopisi

SGK hizmet dökümü