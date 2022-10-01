﻿Kırıkkale Bahşili Belediyesi işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Kırıkkale Bahşili Belediyesi, kamyonet şoförü olarak istihdam etmek üzere 5 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Kırıkkale Bahşili’de ikamet etmek
En az ortaöğretim mezunu olmak
Görevine engel olabilecek bir sağlık sorunu olmamak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
18 yaşını bitirmiş olmak
En az 7 yıllık B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Başvuru formu
2 adet fotoğraf
İkametgah
Nüfus kayıt örneği
Adli sicil kaydı
Diploma
Askerlik durum belgesi
Sağlık raporu
Kimlik fotokopisi
SGK hizmet dökümü
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