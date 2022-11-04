Kırıkkale Bahşılı Belediyesi personel alacak

İş İlanları Kariyer sitesinde yer alan bilgilere göre, Kırıkkale ili Bahşılı Belediye Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 1 şoför alınacaktır.

Adaylar başvurularını 7 Kasım 2022 tarihine kadar İŞKUR üzerinden Elektronik olarak, Hizmet noktalarından şahsen ve ALO 170 hattını arayarak telefonla yapacaklardır.

Adaylar için kura çekimi 9 Kasım 2022 Tarihinde 10:00 - 11:00 saatleri arasında Bahşılı Belediyesi hizmet binasında yapılacaktır.

ŞOFÖR ALIMI İÇİN (1 PERSONEL)

Türk vatandaşı olmak,

Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

18 - 45 yaş arasında olmak,

En az ve en fazla Lise mezunu olmak,

En az 15 yıllık deneyimli D veya E sınıfı ehliyete sahip olmak,

Erkek olmak ve Bahşılı ilçesinde ikamet ediyor olmak.