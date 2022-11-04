Kırıkkale Bahşılı Belediyesi personel alacak

İş İlanları Kariyer sitesinde yer alan bilgilere göre, Kırıkkale ili Bahşılı Belediye Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 1 şoför alınacaktır.
Adaylar başvurularını 7 Kasım 2022 tarihine kadar İŞKUR üzerinden Elektronik olarak, Hizmet noktalarından şahsen ve ALO 170 hattını arayarak telefonla yapacaklardır.
Adaylar için kura çekimi 9 Kasım 2022 Tarihinde 10:00 - 11:00 saatleri arasında Bahşılı Belediyesi hizmet binasında yapılacaktır.
ŞOFÖR ALIMI İÇİN (1 PERSONEL)
Türk vatandaşı olmak,
Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
18 - 45 yaş arasında olmak,
En az ve en fazla Lise mezunu olmak,
En az 15 yıllık deneyimli D veya E sınıfı ehliyete sahip olmak,
Erkek olmak ve Bahşılı ilçesinde ikamet ediyor olmak.
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