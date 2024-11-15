Kırıkkale Başiskele'de deprem (15 Kasım 2024)

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Kırıkkale’nin Küçüksarıkayalar ilçesinde saat 06.30 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Deprem yerin 1.1 km derinliğinde oldu.

AFAD verilerine göre ise deprem Kırıkkale Bahşili ilçesinde deprem gerçekleşti. Deprem yerin 6.5 km derinliğinde olurken, büyüklüğü ise 3.5 olarak ölçüldüğü kaydedildi. Saat 06.22’te depremin gerçekleştiği belirtildi.