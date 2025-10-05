Kırıkkale Belediyesi'nin ücretsiz LGS kursları devam ediyor

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal’ın talimatıyla hayata geçirilen ve büyük ilgi gören kurslar kapsamında, öğrencilere ücretsiz kaynak kitap desteği de sağlanıyor. Belediye Başkanı Önal, Atatürk Kültür ve Gençlik Merkezi’ni ziyaret ederek ders başı yapan öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin heyecanına ortak olan Başkan Önal, onlara kaynak kitaplarını kendi elleriyle dağıttı. Önal, ziyaret sırasında şunları söyledi:

“Ücretsiz LGS kurslarımız ile gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Atatürk Kültür ve Gençlik Merkezimizde ders başı yapan 130 öğrencimizi ziyaret ederek öğrencilerimize kaynak kitaplarını dağıttık, onların heyecanına ortak olduk. Çünkü biz eğitimde fırsat eşitliğinin, yarının güçlü Türkiye’si olduğuna inanıyoruz.”

Yetkililer, kursların yıl boyunca devam edeceğini ve öğrencilere rehberlik hizmeti de sunulacağını belirtti.