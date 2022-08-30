Kırıkkale Çelebi SYDV personel alacak

Kırıkkale Çelebi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 3 personel alacağını duyurdu.
İŞKUR'da yer alan bilgilere göre, geçici olarak personel alacak.
Son başvuru tarihi 5 Eylül 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Adli sicil kaydı olmamak,
18 yaşını tamamlamış olmak.
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