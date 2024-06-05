Kırıkkale Emniyetinden uyarı "Atılan mermi havada kalmaz"

"Atılan mermi havada kalmaz" sloganıyla yapılan açıklamada, havaya sıkılan mermilerin ciddi yaralanmalara ve ölümlere yol açabileceği vurgulandı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlardan bu tür olayların önüne geçmek için duyarlı olmaları ve havaya ateş açmamaları istendi. Açıklamada, düğün ve benzeri etkinliklerde silah kullanmanın sadece yasal değil, aynı zamanda insan hayatını tehdit eden bir davranış olduğu vurgulandı.

Emniyet Müdürlüğü, bu tür durumların önlenmesi için sıkı denetimlerin yapılacağını ve ihlal edenlere karşı ağır cezai yaptırımlar uygulanacağını belirtti. Vatandaşların bu tür olayları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmeleri istendi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması için herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.