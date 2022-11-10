Kırıkkale Karakeçili SYDV temizlik işçisi alacak

Kırıkkale Karakeçili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 personel alacağını duyurdu.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, temizlik görevlisi alınacak.
Son başvuru tarihi 23 Kasım 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Erkek adayların askerlik görevini yapmış olması.
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