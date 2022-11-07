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Kırıkkale Üniversitesi 86 personel alacak

Kırıkkale Üniversitesi 86 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 Kasım 2022 olarak duyuruldu.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 10:16
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Kırıkkale Üniversitesi 86 personel alacak

Kırıkkale Üniversitesi 86 personel alacak
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Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, “Üniversitemiz Birimlerinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'm Ek 2'nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, aşağıda tabloda belirtilen pozisyonlara Sözleşmeli Personel alınacaktır.” Denildi.

BAŞVURU AÇIKLAMALARI

Üniversitemiz zorunlu hallerde başvuru ve değerlendirme takviminde değişiklik yapma ve ilanı her aşamasında iptal etme hakkını saklı tutar.

İlanda belirtilen kadrolara başvurular, ilk başvuru tarihi itibariyle saat 08.30'dan, son başvuru tarihi mesai bitimi saat 17.30'a kadar ilan detaylarının da belirtildiği internet adresinden on-linc olarak yapılacak olup, şahsen ve posta ile başvuru kabul edilmeyecektir,

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapanların tüm başvurulan iptal edilecektir.

Adayların ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri, eksiksiz olarak başvuru platformunda her belge için belirlenmiş alana yüklemeleri ve çoklu belge yüklemeyi gerektiren alanlara, PDF dosyalarının birleştirilmesi suretiyle yükleme yapmaları gerekmektedir.

Başvuru platformundaki belge yükleme alanları yalnızca PDF fonnatmdaki dosyaların yüklenmesine izin vermektedir.

BAŞVURUDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin (A) bendinde belirtilen Genel Şartlan taşımak.

2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumandan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Lisans mezunları için; 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanına sahip olmak.

Ön Lisans mezunları için; 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanına sahip olmak.

Ortaöğretim Mezunlan için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanına sahip olmak.

5- Başvurulacak unvan için "Aranan Nitelikler" başlığı altında belirtilen özel şartlan sağlamak.

İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi (Dilekçe örneğinin lıUps:/7personel.kkıı.cdıı.u7IılaiT'Savl'ıı/lnılc.c?Savliı-lonnVeDı>kumnnlar internet adresinden indirilmesi gerekmektedir.)

2- KPSS Sınav Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunmayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

3- Öğrenim Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerli kabul edilecektir. Yurtdışmdan alınmış diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurumu Başkanlığınca onaylandığını gösterir denklik belgesinin eklenmesi gerekmektedir.)

4- Nüfus Cüzdanı / T C. Kimlik Kartı (e-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerli kabul edilecektir.)

5- Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerli kabul edilecektir.)

6- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (c-Dcvlct üzerinden alman belgeler geçerli kabul edilecektir.)

7- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylar için Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı

8- Şoför pozisyonuna başvuracak adaylar için (E) sınıfı Sürücü Belgesi ile SRC1 Belgesi

9- Fotoğraf.

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