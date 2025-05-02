Kırıkkale Valisinden 'sel' açıklaması

Vali Makas, yaptığı açıklamada, “İlimizde etkili olan ani ve yoğun yağış sonucunda toplam 36 ihbar alınmış olup tüm ihbarlara müdahale edilmiştir. İlimiz merkezinde ve Yahşihan ilçemizde 9 konut, 9 iş yeri, 2 YKY yurdu, 1 okul, 9 mahsur kalma, 6 arazi-bahçe-mesire alanı su baskınına maruz kalmıştır. Yaşanan sel olayının ardından Özel İdare, Belediyelerimiz, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımız, AFAD Ekiplerimiz, Karayolları ve Devlet Su İşleri Müdürlerimiz, diğer tüm teşkilatlarımız hıza müdahale etmiştir. Yahşihan ve Sulakyurt ilçelerimizde ve köylerimizde mevcut yapı hasarları tespit edilmiş olup Özel İdare ekiplerimiz müdahale ve tespit çalışmalarını sürdürmektedir” ifadelerine yer verdi.

Ayrıca, sahada yürütülen çalışmalara 6’sı Özel İdare’ye ait toplam 11 iş makinesi, 17 personel; AFAD’a ait 3 araç, 8 personel; Devlet Su İşleri’ne ait 3 araç, 8 personel; Karayolları’na ait 11 iş makinesi, 17 personel; itfaiyeye ait 3 araç, 15 personel; fen işlerine ait 7 araç, 10 personel; jandarmaya ait 6 araç, 23 personel; sağlık il müdürlüğüne ait 1 araç, 3 personel ve diğer kurumlara ait 4 araç, 8 personel olmak üzere toplam 10 araç, 21 personel ile belediyelerden 40 personelin katıldığı belirtildi. Vali Makas, “Çalışmalar büyük bir özveriyle tamamlanmış olup can kaybı ve yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır. Rabbim, milletimizi ve vatandaşımızı her türlü felaketten korusun” diyerek sözlerini noktaladı.

Kırıkkale Valiliği, afet sonrası hızlı müdahale ve koordinasyonla çalışmaların devam ettiğini vurgularken, vatandaşların da olası felaketlere karşı dikkatli olması yönünde uyarılarda bulundu.