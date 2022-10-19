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Kırıkkale Yahşihan Belediyesi personel alacak

Kırıkkale Yahşihan Belediyesi, geçici olarak istihdam etmek üzere büro görevlisi olan 1 personel alacak. Son başvuru tarihi 21 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 10:37
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Kırıkkale Yahşihan Belediyesi personel alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Kırıkkale Yahşihan Belediyesi, geçici olarak istihdam etmek üzere büro görevlisi olan 1 personel alacak.

Başvurular mail yoluyla ilanda belirtilen mail adresine yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Vardiyalı çalışmaya elverişli olmak

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