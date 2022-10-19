Kırıkkale Yahşihan Belediyesi personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Kırıkkale Yahşihan Belediyesi, geçici olarak istihdam etmek üzere büro görevlisi olan 1 personel alacak.
Başvurular mail yoluyla ilanda belirtilen mail adresine yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
18 yaşını doldurmuş olmak
Vardiyalı çalışmaya elverişli olmak
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