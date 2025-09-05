Kırıkkale'de 2 firari hükümlü yakalandı



Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan aranması bulunan Ü.G. (52) ile "silahla tehdit" suçundan aranması bulunan Ö.Ş. (49) isimli şahıslar jandarma ekiplerince yakalandı. Yapılan kontrollerde Ü.G.'nin 3 yıl 8 ay, Ö.Ş.'nin ise 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.



Adliyeye sevk edilen her iki hükümlü de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.