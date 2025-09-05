Kırıkkale'de 2 firari hükümlü yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kırıkkale'de 2 firari hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.


Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan aranması bulunan Ü.G. (52) ile "silahla tehdit" suçundan aranması bulunan Ö.Ş. (49) isimli şahıslar jandarma ekiplerince yakalandı. Yapılan kontrollerde Ü.G.'nin 3 yıl 8 ay, Ö.Ş.'nin ise 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.


Adliyeye sevk edilen her iki hükümlü de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Son Haberler
Bankacılık devinden dikkat çeken altın tahmini! Tarih verdi...
Bankacılık devinden dikkat çeken altın tahmini! Tarih verdi...
Yığılca'da orman yangını; 2 saatte kontrol altında
Yığılca'da orman yangını; 2 saatte kontrol altında
Trabzonspor'a bir darbe de Dinamo Zagreb'den! Yıldız oyuncuyu kapıyorlar
Trabzonspor'a bir darbe de Dinamo Zagreb'den! Yıldız oyuncuyu kapıyorlar
Galatasaray Ganalı genç stoper için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı
Galatasaray Ganalı genç stoper için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı
Kırıkkale'de 2 firari hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de 2 firari hükümlü yakalandı