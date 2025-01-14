Kırıkkale’de 2 firari hükümlü yakalandı

Kaynak: İHA
Kırıkkale’de 2 firari hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 2 firari hükümlü, yapılan operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Merkez ilçede gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip sonucunda, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan M.D. (26) ile vergi kanununa muhalefet suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası bulunan K.K. (51), düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kırıkkale’de 2 firari hükümlü yakalandı

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