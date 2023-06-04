Kırıkkale'de 2 katlı evde yangın

Kırıkkale'de 2 katlı evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırıkkale'de 2 katlı evde yangın

İHA'nın haberine göre yangın, gece saatlerinde Kırıkkale'de Karşıyaka Mahallesi 2122'nci Sokak'ta meydana geldi.

İki katlı müstakil bir evin giriş katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı.

Sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi. Yangının etkisiyle evde maddi hasar oluştu. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Oturdukları evin alt katında çıkan yangını fark ettiklerini ifade eden Hidayet Ölmez, durumu itfaiye ekiplerine bildirdiklerini söyledi.

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