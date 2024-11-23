Kırıkkale'de 30 kişi ölümden döndü

Kaynak: İHA
Kırıkkale'de 30 kişi ölümden döndü

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otobüsün şarampole yan yatması neticesinde meydana gelen kazada 27 yolcu ve 3 personel yara almadan kurtuldu.

Ucuz atlatılan kaza, Kırıkkale-Kayseri karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi

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Kahramanmaraş'tan Ankara'ya yolcu taşıyan B.A. yönetimindeki 46 AK 485 plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak şarampole yan yattı.

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Araçta bulunan 27 yolcu ve 3 personel kazadan yara almadan kurtuldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otobüs, vinç ve çekici yardımıyla kaza alanından kaldırıldı.

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