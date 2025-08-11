Kırıkkale’de ağaçlık alanda yangın

Yangın, Çalılöz Mahallesi'ndeki Adnan Menderes Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle parkta çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ağaçlık alana sıçradı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak evlere sıçramasını önledi.

Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.