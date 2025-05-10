Kırıkkale’de akıl almaz kaza! Görenler şok oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kırıkkale’de akıl almaz kaza! Görenler şok oldu

Kırıkkale’de bir taksi sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek beton bariyere çarptı. Savrulan taksi başka bir betonda asılı kaldı. Sürücü ile yanında bulunan yabancı uyruklu yolcu yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yahşihan ilçesi Ankara-Kırıkkale kara yolu Yenişehir Kavşağı yakınında meydana geldi. Osman Y. yönetimindeki 71 T 2038 plakalı taksi, beton bariyere çarparak savruldu. Tekrar bariyere çarparak duran araç hurdaya dönerken, sürücü ile takside bulunan yabancı uyruklu yolcu yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Taksicinin durumunu ağır olduğu belirtilirken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırıkkale’de görünmez kaza! Görenler şok oldu

Kırıkkale’de görünmez kaza! Görenler şok oldu

Kırıkkale’de görünmez kaza! Görenler şok oldu

Kırıkkale’de görünmez kaza! Görenler şok oldu

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