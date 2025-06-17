Kırıkkale’de aranan 2 şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
Kırıkkale’de aranan 2 şahıs yakalandı

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 2 hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Bahşılı ve Keskin ilçelerinde iki farklı operasyon gerçekleştirdi. Bahşılı ilçesinde, "gece vakti yağma" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan M.T. (31) isimli şahıs yakalandı.

Keskin ilçesinde yapılan çalışmada ise, "kasten yaralama" suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan F.G. (47) isimli şahıs gözaltına alındı.

2 hükümlü işlemlerinin ardından tutuklandı.

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