Kırıkkale'de aranan 3 firari yakalandı

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde muhtelif suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Operasyonlarda, M.Y. (36) adlı kişinin "Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 4 yıl, B.A. (36) isimli şahsın "Konut Dokunulmazlığını İhlal" ve "Görev Nedeniyle Yetkiyi Kötüye Kullanma" suçlarından 1 yıl 8 ay, A.M. (26) isimli şahsın ise "Sincan Açık Cezaevinden Kaçma" ile "Bir Yabancıyı Ülkeye Girişini Sağlamak veya Ülkede Kalmasına Olanak Vermek" suçlarından 4 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Yakalanan mahkûmlar, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.