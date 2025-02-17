Kırıkkale'de aranan 3 hükümlü yakalandı

Kaynak: İHA
Kırıkkale'de aranan 3 hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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Edinilen bilgiye göre, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü yapılan operasyonla yakalandı. Çelebi ilçesinde "bankacılık kanununa muhalefet" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. (63), Yahşihan ilçesinde "kasten yaralama" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 8 ay 4 gün hapis cezası bulunan D.Y. (47), Delice ilçesinde ise "uyuşturucu madde bulundurma" suçundan 1 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. (39) jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalanan 3 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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